Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом накануне не дала Украине ничего, кроме безнадёжного понимания продолжения дальнейшего падения в пропасть.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Встреча про «никуя». «Никуя» в сухом остатке. Сразу скажу, жесткого секса не было. Был лайт вариант, но очень хитрый, иезуитский, с плохими последствиями для нашего государства. Зеленский рассказал Трампу о своем видении, о 20 пунктах, написанных с европейцами. Трамп на это сказал, что русские на это категорически не соглашаются, этого не будет. Вот, есть соглашение из 28 пунктов, и Зеленский может либо согласиться, либо отказаться.

Зеленский сказал – нет, мы так и так. Потом говорит, ну все же, мы думаем, что это можно обсудить. Трамп говорит, окей. Они создают в надцатый раз, надцатую какую-то переговорную рабочую группу, куда включаются американцы, но могут присоединиться украинцы для переговоров с Россией», – негодовал Мосийчук.