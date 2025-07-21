«С ряженым царедворцем Сырским ничего хорошего не жду» – офицер ВСУ

Главком ВСУ Сырский своей готовностью выполнять любые приказы очень подходит офису Зеленского. Но главная беда в том, что такой командующий окружает себя подобными генералами.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что у нас выше полковника, просто надо уволить и забыть. Или включить в ПВО-группы вокруг городов. А так – от этой касты только беда. Если всех генералов уволить, то наша армия начнёт воевать на голову лучше через пару недель. Сырского назначили на место Залужного, потому что он более послушный. У Залужного свои идеи какие-то, что-то ему нравится, не нравится, а Сырский – сказано, сделано. Сказано оставить Логвиново, чтобы Дебальцево оказалось в окружении – всё. А потом на конференции рассказывать о том, как они героически группой «Барс» пытались помочь пробиться из Дебальцево. Но у такого командующего не может быть генералов других, он окружает себе подобными. Пока Сырский главком, я ничего хорошего не жду. Поменяют его на такого же послушного царедворца. Это не генерал, царедворец ряженый. Ходит зачем-то в бронежилете с полным комплектом магазинов, как будто он там на передовой лазит. И эти фотосессии на КП бригад, которых ближе 30 км к фронту не бывает», – негодовал он.

Экс-ВСУшник вспомнил, как Залужный откровенно саботировал Зеленского.