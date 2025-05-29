Русским не обязательно пересекать Днепр, чтобы уничтожить всё на правом берегу – Макгрегор

Россия приняла решение двигаться на запад Украины.

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно меня спросили, почему русские не уничтожили все мосты через Днепр. Я ответил, что, возможно, они хотели сохранить их для будущих наступательных операций, чтобы не исключать такой вариант. Но я думаю, что они также не хотели встревожить Запад. Они не хотели, чтобы Запад думал, что они полностью изолируют восточную Украину, уничтожат все украинские силы и перейдут реку.

Потому что это не входило в их планы. Они хотели найти выход из этой ситуации и закончить конфликт. Нам нужно рассматривать их действия именно с этой точки зрения. Если они что-то делают, то это после долгих размышлений. Если посмотреть на все операции, которые они проводили на тактическом и оперативном уровне, что они окружают и систематически уничтожают то, что находится внутри этого круга, а затем продвигаются дальше. Но всегда постепенно.

Это может свидетельствовать о желании продвинуться на запад. Раньше они пытались убедить режим эвакуироваться из Киева. Или, чтобы мы вмешались и поговорили», – сказал Макгрегор.