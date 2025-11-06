«Мова или смерть»: На Украине лишат статуса не только русский, но и молдавский язык

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине пора исключить не только русский, но и молдавский языки из перечня подлежащих охране в соответствии с Европейской хартией региональных языков.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат-галичанин Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во времена Кучмы и Табачника был намеренно сфальсифицирован перевод хартии, чтобы запихнуть в украинский ратификационный закон усиленную защиту именно русского языка, который не должен подлежать специальной защите, и ни в одной стране Европы хартия русский язык не защищает», – сказал Вятрович.