«Мова или смерть»: На Украине лишат статуса не только русский, но и молдавский язык

Вадим Москаленко.  
06.11.2025 15:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 516
 
Политические репрессии, Украина


Украине пора исключить не только русский, но и молдавский языки из перечня подлежащих охране в соответствии с Европейской хартией региональных языков.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат-галичанин Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во времена Кучмы и Табачника был намеренно сфальсифицирован перевод хартии, чтобы запихнуть в украинский ратификационный закон усиленную защиту именно русского языка, который не должен подлежать специальной защите, и ни в одной стране Европы хартия русский язык не защищает», – сказал Вятрович.

«Конституционный суд четыре года назад обязал правительство и парламент навести порядок в этом вопросе. Это не пожелание, а наша обязанность – изъять из перечня русский язык, а также несуществующий молдавский язык, о чем давно нас просят Румыния и Молдова

Выступать против этого могут лишь откровенные украинофобы, антисемиты и российская агентура», – поставил ультиматум нацист.

