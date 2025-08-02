Россия якобы готовится потратить до 1,1 трлн. долларов на перевооружение до 2036 года.

Об этом в интервью пропагандистке Наталье Мосейчук заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так и есть. Это самая масштабная программа с 80-го года. Этот документ, я очень хорошо его знаю, документ, в котором 1,1 трлн., в действительности звучит как 90 трлн. российских рублей, это уже перерасчёт для более простого понимания, что стоит под этими цифрами.

Так вот, задание номер один, которое прописано в этом системном документе – это подготовить РФ к войне с НАТО на 2030 год. Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена приблизительно до 30-го года», – уверял Буданов.