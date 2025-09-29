Русские нас обхитрили: Польше приходится держать две бригады возле Белоруссии против мигрантов – экс-командующий Еврокорпусом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России необязательна концентрация больших сил на белорусско-польской границе, чтобы Польша со своей стороны была вынуждена держать в напряжении около двух бригад.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил польский генерал Пётр Блазеуш, бывший командующий Еврокорпусом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что сейчас большинство сил сосредоточены на войне на Украине. И учения «Запад» было не таким масштабным, как мы все помним. Поэтому они создали ещё одну проблему, чтобы показать, что хотя мы не отправили несколько сотен тысяч солдат на «Запад», мы всё равно можем нанести удар. Например, вторжение в воздушное пространство Польши с помощью беспилотников. Лучший пример – это белорусско-польская граница, где из-за этого инновационного и разрушительного миграционного инструмента, который Россия использует в Белоруссии в своих интересах, мы вынуждены держать на границе около двух бригад. А с другой стороны – против нас не стоит ни одного батальона, который мог бы нам угрожать», – сокрушался Блазеуш.