Русские нас обхитрили: Польше приходится держать две бригады возле Белоруссии против мигрантов – экс-командующий Еврокорпусом

Константин Серпилин.  
29.09.2025 20:43
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 271
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


России необязательна концентрация больших сил на белорусско-польской границе, чтобы Польша со своей стороны была вынуждена держать в напряжении около двух бригад.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил польский генерал Пётр Блазеуш, бывший командующий Еврокорпусом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что сейчас большинство сил сосредоточены на войне на Украине. И учения «Запад» было не таким масштабным, как мы все помним. Поэтому они создали ещё одну проблему, чтобы показать, что хотя мы не отправили несколько сотен тысяч солдат на «Запад», мы всё равно можем нанести удар. Например, вторжение в воздушное пространство Польши с помощью беспилотников.

Лучший пример – это белорусско-польская граница, где из-за этого инновационного и разрушительного миграционного инструмента, который Россия использует в Белоруссии в своих интересах, мы вынуждены держать на границе около двух бригад. А с другой стороны – против нас не стоит ни одного батальона, который мог бы нам угрожать», – сокрушался Блазеуш.

«Так что в каком-то смысле, они умны. Они не могут собрать здесь большую армию, но они создают много проблем для всех нас. Беспилотники – это один из примеров», – рассуждал польский генерал.

Метки: ,

Все новости за сегодня



