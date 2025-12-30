Русские на Балтике заставят нас тратить «огромные деньги», – офицер британских ВМС
Если в Средиземном море у НАТО достаточно много кораблей, то Атлантику блок не может контролировать без помощи США, которые уклоняются от этого.
Об этом бывший командир британской подводной лодки Райан Рэмси заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Возможно, НАТО сможет создать атлантический бастион. Именно это нам и нужно планировать. Мы больше не можем полагаться на США, которые хотят сосредоточиться на Тихоокеанском регионе. Они будут все больше замыкаться в себе. Нам нужно полагаться на себя. Раньше мы так и делали», – сказал Рэмси.
Он также прогнозирует рост напряженности в Балтийском море.
«Что касается Балтийского флота, я думаю, что он станет более активным. Будут проводиться рейды. Все это делается для того, чтобы заставить страны реагировать. А это стоит денег. Все это стоит огромных денег. И это единственное, что они могут сделать против нас в данный момент. Они по-прежнему экспортируют нефть и газ в некоторые страны. Они могут повышать цены и контролировать поставки энергоресурсов. Они могут показать, что контролируют нашу критически важную национальную инфраструктуру: подводные кабели и тому подобное», – прогнозирует Рэмси.
