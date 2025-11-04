«Русские дроны и ракеты залетают по-другому»: Украинские укрепления оказались бесполезными

Большинство оборонительных и защитных сооружений, возведённых на Украине, не соответствуют требованиям современной войны.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявил депутат Верховной рады, член комитета по обороне Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Да, было много недостатков, но был период, когда действительно строились большие укрепления. Но эти сооружения возводились с учётом уставов, протоколов, требований войны вчерашнего дня. А война изменилась, сейчас война дронов – 80-85% поражения. Они фактически делают смертниками всех, кто заходит в укрепления, построенные по старым уставам. Но на эти сооружения потратили деньги, их построили, а в них даже никто не заходил, потому что а) никто не хотел быть смертником, б) банально не хватало личного состава, чтобы такое большое количество блиндажей, траншей и окопов занять.

То же касалось и защитных сооружений для объектов энергетики, ОПК. Они строились. Сейчас много пишут, что были злоупотребления, не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. …Даже там, где были, казалось бы, эффективно построенные защитные сооружения, они не учитывали изменения тактики использования и характеристик средств, которыми поражалось. Вражеские дроны и ракеты залетают совсем по-другому. И то, что строилось раньше по старым протоколам, оно уже не работало», – жаловался Рахманин.