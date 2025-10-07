Русофобия не помогает: казахский язык остаётся неконкурентоспособным – Алибек Тасыбеков
После полутора десятка лет националистической кампании казахских властей в Казахстане снова наблюдается рост спроса на русский язык.
Об этом на канале «Простые числа» заявил член марксистской казахстанской организации Қызыл Ту Алибек Тасыбеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он рассказал, что существует фактически «два параллельных Казахстана» – русскоязычный и казахоязычный. Одна часть может не подозревать о контенте с миллионными просмотрами у граждан Казахстана из другого крыла. Однако всё же казахоговорящая часть более осведомлённая, поскольку, как правило, прекрасно владеет русским языком. В стране вещают российские каналы, которые пользуются большим спросом.
«Самая большая русификация Казахстана произошла после распада СССР. Люди старшие, которые росли хотя бы в конце в 80-х, зачастую знают казахский лучше, чем молодёжь, родившаяся в 80-90-х. Один националист-историк был вынужден констатировать, что в Казахской ССР казахоязычного контента было гораздо больше, чем сейчас. Потому что он неконкурентоспособен, и он жил за счёт того, что субсидировало государство», – отметил казах.
Тем не менее, по его словам, сейчас разного рода националистов хватает.
«Если взять отдельно активных как сто процентов, из них процентов 30-40 – это националисты, которые говорят, что русский язык нужно запретить законодательно, необходимо всячески притеснять его в школах…
Хотя, статистически, спрос на русский язык в стране только растёт. С 2005 по 2017 год примерно он падал, а потом начал расти. Мне кажется, был условный националистический рост местами, который навязывала власть, многие отдавали своих детей в казахоязычные классы.
Но в последние годы люди начали понимать, что высокооплачиваемые профессии и должности часто в Казахстане русскоязычные. Сложно представить, что зная только казахский, ты можешь попасть в топ-менеджмент», – рассказал Тасыбеков.
