Европейские страны НАТО однозначно обязаны значительно увеличить процент ВВП, выделяемый на оборону, как того требует Дональд Трамп, однако внутренний курс ЕС не должен касаться Белого дома.

Об этом в Европарламенте заявил представляющий «зелёных» депутат российско-либерального происхождения Сергей Лагодинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно очень мудро развивать наши стратегические отношения. С одной стороны, мы должны оставаться в НАТО. Нам нужно делать это вместе с нашими американскими друзьями в отношении стратегических возможностей и многих других вещей, которых мы не можем делать в одиночку. НАТО всё ещё работает на техническом уровне, но нам надо освободиться от этого и делать всё с умом.

Думаю, в ближайшее время мы будем говорить о 5%-м целевом показателе, это будет на следующем заседании НАТО. Мы и страны-участницы должны быть готовы к тому, чтобы принять это, либо привести веские аргументы в пользу 3,5% или другого показателя», – призывал Лагодинский.