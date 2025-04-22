Россиянам предлагают привить привычку – менять автомобиль раз в 30 лет – как «Ниву»

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В России нужно наладить производство автомобилей, которые бы служили по 30 лет, как советская «Нива».

Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал Валерий Фадеев, глава Совета при президенте РФ по правам человека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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