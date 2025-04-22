Россиянам предлагают привить привычку – менять автомобиль раз в 30 лет – как «Ниву»

Михаил Рябов.  
22.04.2025 22:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 197
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика


В России нужно наладить производство автомобилей, которые бы служили по 30 лет, как советская «Нива».

Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал Валерий Фадеев, глава Совета при президенте РФ по правам человека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России нужно наладить производство автомобилей, которые бы служили по 30 лет, как советская...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сколько разговоров о потребительском мировоззрении, почти истерическом потреблении? Ну, у кого деньги есть. Сразу бегут машины покупать, через три года менять. Разве мы не можем создать у себя в стране иной тип потребления? Другую экономику. Меньше потреблять, меньше тратить ресурсов.

Это не означает, что мы станем беднее. Много раз уже приводил пример – современные технологии позволяют делать автомобиль, который будет ездить лет 30 – миллион километров. Для этого надо перейти на другой тип жизни.

Мы разве не можем сделать такой автомобиль? Можем. Я разговаривал с промышленниками – никто не хочет делать такой автомобиль. Вы помните, «Лада-Нива»? Так она и сейчас есть. Ее покупали во всем мире. Это была очень хорошая машина, которая везде могла проехать», – утверждает Фадеев.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить