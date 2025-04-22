Россиянам предлагают привить привычку – менять автомобиль раз в 30 лет – как «Ниву»
В России нужно наладить производство автомобилей, которые бы служили по 30 лет, как советская «Нива».
Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал Валерий Фадеев, глава Совета при президенте РФ по правам человека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сколько разговоров о потребительском мировоззрении, почти истерическом потреблении? Ну, у кого деньги есть. Сразу бегут машины покупать, через три года менять. Разве мы не можем создать у себя в стране иной тип потребления? Другую экономику. Меньше потреблять, меньше тратить ресурсов.
Это не означает, что мы станем беднее. Много раз уже приводил пример – современные технологии позволяют делать автомобиль, который будет ездить лет 30 – миллион километров. Для этого надо перейти на другой тип жизни.
Мы разве не можем сделать такой автомобиль? Можем. Я разговаривал с промышленниками – никто не хочет делать такой автомобиль. Вы помните, «Лада-Нива»? Так она и сейчас есть. Ее покупали во всем мире. Это была очень хорошая машина, которая везде могла проехать», – утверждает Фадеев.
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