Россия может начать наступление на Чернигов и Бессарабию – укро-генерал

Чтобы раздёргать резервы ВСУ, российская армия может начать наступление ещё по двум направлениям, в том числе с Приднестровья.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможна активизация и в Черниговской области, где враг ведёт активную разведку, ищет наши слабые места. Также мы отвлеклись от ситуации вдоль Днепра, запорожско-херсонское направление, которое русские захотят разворошить», – утверждал Кривонос.

«И плюс, опасная ситуация по Бессарабии. Потому что, нанося удары по возможности Бессарабии сообщаться с остальной частью Украины, русские в надежде, что там есть пророссийские силы, могут начать действовать за счёт ДРГ и наступления с территории Приднестровья, где находится российский контингент.

Такие сценарии возможны, и это довольно серьёзно будет отвлекать внимание украинского командования», –  добавил он.

