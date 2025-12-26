Россия может начать наступление на Чернигов и Бессарабию – укро-генерал
Чтобы раздёргать резервы ВСУ, российская армия может начать наступление ещё по двум направлениям, в том числе с Приднестровья.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Возможна активизация и в Черниговской области, где враг ведёт активную разведку, ищет наши слабые места. Также мы отвлеклись от ситуации вдоль Днепра, запорожско-херсонское направление, которое русские захотят разворошить», – утверждал Кривонос.
«И плюс, опасная ситуация по Бессарабии. Потому что, нанося удары по возможности Бессарабии сообщаться с остальной частью Украины, русские в надежде, что там есть пророссийские силы, могут начать действовать за счёт ДРГ и наступления с территории Приднестровья, где находится российский контингент.
Такие сценарии возможны, и это довольно серьёзно будет отвлекать внимание украинского командования», – добавил он.
