Россия готовит наступление на нескольких фронтах – Бутусов

Россия намерена диктовать условия мира Украине и намерена продвигаться вперед на фронте.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг продолжает подготовку к наступлению, наращивает удары на некоторых участках фронта. И без сомнений, будут ли успешные переговоры, не будут ли, очевидно, что для повышения ставок Путин в ближайшее время будет атаковать. Для того, чтобы, во-первых, показать, что именно он может диктовать условия мира, мы не знаем, возможно это или нет, или, даже если эти переговоры не закончатся ничем, продолжить выполнение своих стратегических задач и попытаться как можно скорее продвинуться дальше.

И вот все эти разговоры, которые озвучивает сейчас американская сторона и наши американские партнеры относительно того, что перемирие должно быть по существующей линии фронта, они, конечно, побуждают россиян для того, чтобы идти вперед, чтобы отодвинуть как можно дальше ту линию фронта, которая, возможно, будет во время перемирия», – заявил Бутусов.