Россия движется к Запорожью – украинский осинтер
Российская армия начала интенсивное движение в сторону Запорожья. На направлении работают опытные десантники и, когда они дойдут до реки Конка, Запорожье окажется в зоне досягаемости ствольной артиллерии.
Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского разведывательного ресурса DeepState Руслан Микула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Враг сегодня утром начал активные наступательные действия в направлении Малиновки, в основном малыми группами, при поддержке багги и легкой автомобильной техники. Сейчас ситуация уточняется, по врагу наносится поражение артиллерией, работают наши фпв-дроны. Ситуация там сейчас тяжелая и ожидается, что, вероятно, на участок перебросят псковских десантников. И также известно, что задача, которую им ставят, – это выход к реке, которая идет от Малокатериновки до Орехова.
И вот они ставят такую амбициозную задачу в себе. Им дойти до реки точно нельзя дать, потому что от реки до окраин Запорожья меньше 15 километров. Если противник дойдет до этой реки, то начнется массовый террор города, большие потери среди местного населения, поскольку противник будет работать стволкой, будет запускать фпв-дроны массово», – заявил Микула.
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