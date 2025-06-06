Россия движется к Запорожью – украинский осинтер

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Российская армия начала интенсивное движение в сторону Запорожья. На направлении работают опытные десантники и, когда они дойдут до реки Конка, Запорожье окажется в зоне досягаемости ствольной артиллерии.

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского разведывательного ресурса DeepState Руслан Микула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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