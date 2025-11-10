Российский ВПК оказался мощнее всего европейского – украинский бизнесмен

Вадим Москаленко.  
10.11.2025 17:34
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За три с половиной года войны стало очевидно, что экономический потенциал России больше, чем у всего Евросоюза.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удары дронами и ракетами не связаны с санкциями. Потому что комплектующие, часто, наверное, по бартеру, Россия получает из Китая. А весь российский военпром уже полностью встал на военные рельсы, мощности уже запущены.

Санкции могли повлиять, когда это всё находилось на стадии становления. А сейчас только ленивый не видел этих российских сюжетов о новых построенных заводах», – сказал Доротич.

«Кстати, построены они не в советском стиле, а выглядят как современные производства. И там сотни тысяч «Шахедов».

Поэтому все эти сказки, которыми нас кормили последние годы, что Россия вот-вот загнётся – это всё байки. На самом деле, у России огромный потенциал. Как показала практика, её запас прочности больше, чем у всего ЕС… С Украиной я даже сравнивать не буду», – добавил он.

