Российские обстрелы не утихнут, пока Украина не согласится на мир – полковник СБУ

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Несмотря на сопутствующий ущерб, удары ВКС Росси по украинским объектам будут продолжаться по крайней мере до тех пор, пока не начнутся полноценные мирные переговоры .

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать ночной удар по Киеву.

«Да, ситуация очень тяжелая. Но на войне как на войне. Война ведь идёт, российско-украинская война, противник атакует, проводит воздушные операции», – сказал Стариков.