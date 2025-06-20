Российские дроны отутюжили Одессу и Харьков

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Минувшей ночью российская армия атаковала дронами два подконтрольных киевскому режиму крупных города.

Местные власти признали, что в Одессе поражена инфраструктура и газопровод.

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«Враг в очередной раз массированно ударил по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города в результате попадания дрона горит многоэтажка», – сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

На попавших в сеть видео местные жители жалуются на неудачную работу ПВО.

«Он [дрон]» даже не упал, его зах… рили», – можно услышать на ролике с горящим домом мужской голос.

Кроме того, на одном из видео можно отчетливо услышать звуки вторичной детонации.

Мощной атаке подвергся и Харьков. Мэр Игорь Терехов рассказал, что за ночь дроны атаковали город дважды. Он сообщил, что есть прилеты и пожары в ряде районов.

Кроме того, о пожаре в результате дроновой атаки отчитались и власти Сум.