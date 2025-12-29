Российская анаконда все сильнее затягивает удавку – львовский бандеровец

Игорь Шкапа.  
29.12.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 702
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Продолжение войны лишь усугубляет ситуацию для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Анализируй» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов.

«Это просто затягивание удавки, которой является неразрешимая долговечная война. Продолжение войны является постепенным, по миллиметру затягиванием петли без вариантов из этого выплыть», – признает русофоб.

Он добавил, что в конце года появилась «узкая щель», чтобы выскользнуть из петли и выйти на мирный трек, пусть даже и ценой крайне невыгодных условий.

«Если тебя анаконда заглатывает и постоянно уменьшает диаметр дыхания развалом критической инфраструктуры, энергетическим террором, газовым террором и просто террором жилищно-коммунальным, то здесь не сильно и много вариантов», – резюмирует бандеровец.

