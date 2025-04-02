Рок-опера «Хождение в огонь»: в цехах предприятий ВПК с успехом проходят концерты

СВО возрождает русский авангард как актуальное и современное искусство.

Об этом на Московском экономическом форуме заявил писатель Александр Проханов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проханов посвятил спецоперации цикл стихов, которые положил на музыку композитор Александр Агеев.

«Возникла рок-опера, которую мы назвали «Хождение в огонь». Но как её ставить? Где взять деньги? Нам помогли уральские предприниматели. Мы наняли танцоров, певцов, создали костюмы и возникла полноценная труппа, которая исполняла эту оперу. Но где эту оперу показать?

Я обратился к моим друзьям на «Уралвагонзаводе»: давайте мы покажем рок-оперу в цеху рабочим, которые в три смены создают танки. И руководство вняло мне, им показалось это увлекательным – в секретом цеху, где на конвейере стоят танки, а по железному небу, наполненному дымами, движутся башни с пушками, звучит опера.

Танцоры и певцы играли прямо на танках, а в музыку вливался лязг конвейеров, вспышки автогенов, гром поднебесных кранов, которые проносились над артистами. Опера вселялась в танки, вошла в броню и танки стали носителями этой оперы», – отметил Проханов.