Рок-опера «Хождение в огонь»: в цехах предприятий ВПК с успехом проходят концерты

Катя Добрина.  
02.04.2025 17:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


СВО возрождает русский авангард как актуальное и современное искусство.

Об этом на Московском экономическом форуме заявил писатель Александр Проханов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО возрождает русский авангард как актуальное и современное искусство. Об этом на Московском экономическом...

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Проханов посвятил спецоперации цикл стихов, которые положил на музыку композитор Александр Агеев.

«Возникла рок-опера, которую мы назвали «Хождение в огонь». Но как её ставить? Где взять деньги? Нам помогли уральские предприниматели. Мы наняли танцоров, певцов, создали костюмы и возникла полноценная труппа, которая исполняла эту оперу. Но где эту оперу показать?

Я обратился к моим друзьям на «Уралвагонзаводе»: давайте мы покажем рок-оперу в цеху рабочим, которые в три смены создают танки. И руководство вняло мне, им показалось это увлекательным – в секретом цеху, где на конвейере стоят танки, а по железному небу, наполненному дымами, движутся башни с пушками, звучит опера.

Танцоры и певцы играли прямо на танках, а в музыку вливался лязг конвейеров, вспышки автогенов, гром поднебесных кранов, которые проносились над артистами. Опера вселялась в танки, вошла в броню и танки стали носителями этой оперы», – отметил Проханов.

Он подчеркнул, что премьера оперы состоялась не в картонных декорациях, а на настоящей броне.

«Другие оборонные заводы узнали об этой опере и стали просить приехать. Мы показали оперу на пулемётным заводе им. Дегтярёва в Коврове, на танком заводе в Омске, на «Алмаз-Антей» в Нижнем Новгороде – громадном заводе, где прямо в цеху стоят эти «иерихонские трубы», которые сбивают баллистические ракеты. И везде нашими зрителями были рабочие», –  подчеркнул Проханов.

Оперу уже показали в 10 городах. Премьера с успехом прошла в театре Российской армии, что доказывет: русский авангард – это актуально.

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