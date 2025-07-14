Reuters: В ответ на «пат в переговорах» Россия забирает имущество США
Как ответ на «пат в переговорах» с США агентство Reuters трактует известие о решении суда по конфискации в пользу российского государства активов компании «Главпродукт» – холдинга, производящего тушенку и сгущенку, включающего 32 предприятия в РФ.
Холдинг принадлежал американцу Леониду Смирнову, эмигранту из СССР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это совпало с патом в американо-российских переговорах о прекращении войны на Украине», – говорится в публикации.
Газета «Коммерсант» уточняет, что на предприятии сначала была введена временная администрация. Однако американский собственник пытался блокировать её работу, «в том числе по поставке продуктов питания в зону специальной военной операции на Украине». При этом Смирнову в 2023-24 годах удалось вывести под видом дивидендов 1,3 млрд рублей за границу.
Экономический обозреватель Иван Лизан даёт понять, что национализация «Главпродукта» – не ответ на тупик в переговорах по Украине, а общая тенденция в России.
«После начала СВО регистрация в офшорах, наличие гражданства недружественной страны и вывод денег из России в недружественные страны стали если не гарантией национализации бизнеса, то уж точно фактором, провоцирующим повышенное внимание со стороны Генпрокуратуры…
Буквально за три года незыблемые на протяжении 30 лет нормы в бизнес-среде были изменены государством под влиянием внешних обстоятельств», – написал Лизан в своем блоге.
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