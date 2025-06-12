Раздвоение Вашингтона: Госдеп поздравил с Днем России, а Трамп заявил о «конце прогресса»

Сергей Рыжов.  
12.06.2025 09:10
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США, Украина


Впервые зв последние годы Госдеп США официально поздравил РФ с Днем России. Поздравление размещено на официальном сайте ведомства.

«От имени американского народа я хочу поздравить русский народ с Днем России. Соединенные Штаты остаются привержены поддержке русского народа, который продолжает строить свое стремление к лучшему будущему» — написал госсекретарь США Марко Рубио.

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Впервые зв последние годы Госдеп США официально поздравил РФ с Днем России. Поздравление размещено...

«Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить желание Соединенных Штатов конструктивно сотрудничать с Российской Федерацией для достижения продолжительного мира между Росией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между нашими странами», – говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Интересно, что в то же самое время сам Доналтд Трамп в интервью американскому ТВ выговаривал России за бомбежки Украины и сетовал на провал мирных планов:

«Возможно, ему (Путину – ПН.) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет многих солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше. Мы достигли определенного прогресса, и вдруг они бомбят то, что не должны были бомбить. И это конец прогресса», – посетовал американский президент.

Впрочем, за последние месяцы противоречивые, а часто прямо противоположные сигналы из Вашингтона стали обыденностью.

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