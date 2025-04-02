Работавший на РФ подполковник СБУ: До СВО Москва вытащила из плена всех наших
В украинских силовых ведомствах множество сотрудников работало на Россию, и до 2019 года российские спецслужбы обменяли всех своих задержанных людей.
Об этом в интервью российскому публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сколько СБУ задерживало сотрудников силовых ведомств, которые работали на российские спецслужбы – это десятки, если не больше. Когда меня разоблачили, буквально накануне был задержан личный переводчик премьер-министра Украины Гройсмана Ежов.
Но надо отдать должное нашим спецслужбам, что за обмены 2017-2019 гг. вытащили по обмену всех, кто работал на нас и кто был в силовых структурах Украины. В СВР, в СБУ, силовики, вот, переводчик – всех поменяли.
Одного я не знаю судьбу, подполковник, работал в Харьковском восточно-территориальном командовании Нацгвардии, он работал на Россию. И когда пришли его задерживать, во время допроса он оказал сопротивление, ручкой следаку глаз выбил, пытался в окно выпрыгнуть и сбежать.
Его историю я не знаю. Ходили слухи, что его просто тупо забили насмерть, и дело с концом. Его, естественно, не поменяли. А так, до СВО, российская сторона вытащила всех, кто работал на наших. Ну, мне повезло, я смог сам уйти, семью вывезти, а многим так не повезло, и многих ломали там очень жёстко», – рассказал Прозоров.
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