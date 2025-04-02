Работавший на РФ подполковник СБУ: До СВО Москва вытащила из плена всех наших

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В украинских силовых ведомствах множество сотрудников работало на Россию, и до 2019 года российские спецслужбы обменяли всех своих задержанных людей.

Об этом в интервью российскому публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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