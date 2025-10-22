«ПВО и солдаты уже есть» – в Европарламенте готовятся объявить войну России
Чтобы сохранить своё могущество и благосостояние, Европа должна активнее готовиться к грядущей войне с Россией.
Об этом на выступлении в Европарламенте заявила депутат Европарламента, французский политик Валери Айе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как мы можем защитить себя – и гарантировать безопасность наших людей? Подготовка к войне. Угрозы для Европы показывают нам, что мы должны готовиться к войне, чтобы иметь мир. И мы сами должны нести эту ответственность.
Несколько лет назад мы ещё не видели российской угрозы. Мы были невежественны и слабы! И мы думали, что, отвечая на провокации, вы только усугубляете ситуацию.
Более того, наша безопасность слишком долго зависела от Соединенных Штатов. И реальность теперь стала жестокой», – вещала Айе.
«Если мы отказываемся от власти, то тем самым мы отказываемся и от нашей мощи и свободы. Вот почему сейчас самое время Европе взять на себя ответственность и стать могущественной.
Мы вкладываем больше средств в оружие и инфраструктуру, что у нас есть воздушный щит для ЕС, а также мобилизованные для украинской территории.
А затем также необходимо освободить, конфисковать российские активы и предоставить их в распоряжение Украины», – подытожила она.
