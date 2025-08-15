Путина обманываем, а людей готовим к войне – нацист растолковал азы украинской дипломатии

Украинская власть обманывает людей, заявляя, что движется к миру с Россией.

Об этом в эфире обслуживающей Банковую телеведущей Натальи Мосейчук заявил полевой командир «оранжевого» майдана, депутат ВР прошлых созывов Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что будет по факту, не является миром. Это перемирие. Это замораживание конфликта. Мы путаем людей. Не надо называть миром то, что мир не является. Наши люди достаточно умны. Им нужно честно говорить, люди добрые, на сегодняшний день силы сторон таковы, что мы не можем сдвинуть линию фронта.

Значит, мы за прекращение огня. Прекращение огня есть перемирие, а не мир. И мы будем вести тяжелые переговоры, отстаивать украинскую позицию. Точка. Никаким справедливым миром не пахнет и близко», – вещал Стецькив.