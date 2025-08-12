Путин втолковал Уиткоффу, почему Америке надо вычеркнуть Украину – философ Дацюк
В США считают, что Украина больна националистическим эгоизмом и не способна на конструктив.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он считает, что важным фактором накануне встречи президентов России и США стал последний визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву и его встреча с Владимиром Путиным.
«Путин объяснил: вы, конечно, можете поиграть в санкции. Нежели вы думаете, что мы обошли предыдущие, не обойдём эти? Вы в самом деле так думаете? Неужели думаете, что на протяжении там года-двух эти санкции на нас всерьёз повлияют? Пусть в Украине могут обсуждать – да, действительно повлияют, в конце года Россия упадёт. Но элементарный экономический расчет показывает, что – да, [экономика] начнет падать, но это не означает, что война прекратится», – рассуждал Дацюк.
По его словам, при этом в США при Трампе отношение к Украине не поменялось.
«К нам относятся как к стране, которая больна националистическим эгоизмом, которая больна оппортунизмом-трайбализмом», – отметил эксперт.
Он считает, что Украина даже не пытается что-то предложить, чтобы играть на мировом поле.
«Говорят, у вас нет карт. Так вам же вот же показывают – смотрите, карты. Предложите конструкцию мира, не исходя из эгоизма Украины, а исходя из договорной конструкции Европы, России, США, Китая, Индии. Приобретите эту карту. Это же не так сложно. Это в гуманитарном пространстве. Вот пусть даже фронт держится так, как он держится.
Ну получите эту карту. Не, мы не можем. Мы можем только отрицать либо принимать и требовать в отношении решений, которые принимают за нас. Ну, если это так, вы никогда не получите решений, которые бы вам были интересны, потому что подлинно интересное решение о себе может человек или группа, или страна разработать только сам», – резюмировал Дацюк.
