Путин втолковал Уиткоффу, почему Америке надо вычеркнуть Украину – философ Дацюк

В США считают, что Украина больна националистическим эгоизмом и не способна на конструктив.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что важным фактором накануне встречи президентов России и США стал последний визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву и его встреча с Владимиром Путиным.

«Путин объяснил: вы, конечно, можете поиграть в санкции. Нежели вы думаете, что мы обошли предыдущие, не обойдём эти? Вы в самом деле так думаете? Неужели думаете, что на протяжении там года-двух эти санкции на нас всерьёз повлияют? Пусть в Украине могут обсуждать – да, действительно повлияют, в конце года Россия упадёт. Но элементарный экономический расчет показывает, что – да, [экономика] начнет падать, но это не означает, что война прекратится», – рассуждал Дацюк.

По его словам, при этом в США при Трампе отношение к Украине не поменялось.

«К нам относятся как к стране, которая больна националистическим эгоизмом, которая больна оппортунизмом-трайбализмом», – отметил эксперт.

Он считает, что Украина даже не пытается что-то предложить, чтобы играть на мировом поле.