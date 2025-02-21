Путин все равно получит все, что хотел. Зачем была война? -экс-советник Зе-офиса

Анатолий Лапин.  
21.02.2025 11:50
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Владимир Зеленский совершил ошибку, когда не согласился выполнять достигнутые в Стамбуле соглашения:

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский совершил ошибку, когда не согласился выполнять достигнутые в Стамбуле соглашения: Об этом...

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«Не устроило его [Зеленского] устройство его собственных мозгов, которых там никогда не было на самом деле, потому что войны можно было избежать. Да, вина на Путине, он принял единоличное решение вести эту войну и продолжает ее до сих пор, здесь мы ничего не будем забывать, но войны можно было избежать, у нас была возможность для политического маневра.

Самое страшное, что сейчас уже понятно, что все равно он все это получит, этот самый страшный Путин, вот, но только ценой разрушенной экономики гибели десятков тысяч, сотен тысяч украинцев, да и россиян, и два славянских народа немножко поубивали друг друга, потому что кто-то там заводил Зеленского в ловушку, а ему не хватило ума это понять и вовремя остановиться», – сказал Арестович.

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