Путин сумел донести, что имеет право на Украину – львовский русофоб

Анатолий Лапин.  
13.02.2025 11:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Дональд Трамп считает обоснованными претензии Москвы на Украину.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп считает обоснованными претензии Москвы на Украину. Об этом в эфире телеканала НТА...

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«Для сильных мира сего, которые мыслят не идеями территорий, а идеями пространств, мы к этой теме еще не подошли, но в послевоенное время обязательно придем, – для них достаточно обоснованной выглядит претензия Путина на Украину. Понимаете, он этими печенегами вкупе с чем-то про православное, еще что-то, он этой идеей своего имперского, на основе общности языка, общности культуры – привет всем, кто сидит на русском Ютубе и смотрит, что там сказал лысый Потап в интервью какому-то хрену Дудю.

Путин, понимаете, нам это может не очень нравиться, он для имперцев XXI столетия (а это Китай, Северная Корея, по-своему и Трамп в части гегемонного самосознания) объяснил свою претензию на Украину этим совместным прошлым, успешной колонизацией, нежеланием того народа выходить из-под этой колонизации. Потому так и работает, потому что мир такой, как есть», – заявил Дроздов.

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