Путин: Американский бизнес стремится вернуться на российский рынок

Максим Столяров.  
27.06.2025 20:16
  (Мск) , Минск
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Бизнес, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США


За последние месяцы взаимоотношения между Россией и США начали «хоть в чём-то выравниваться».

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За последние месяцы взаимоотношения между Россией и США начали «хоть в чём-то выравниваться». Об...

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«В целом, благодаря президенту Трампу, отношения между Россией и США начинают хоть в чём-то выравниваться. Не всё решено в сфере дипломатических отношений, но всё-таки первые шаги сделаны.

Рабочий контакт налажен между основными ведомствами, между Госдепом и МИД, между специальными службами, что тоже очень важно. Потому что такой аспект, как борьба с терроризмом, важен для нас в любой ситуации. И по линии некоторых других служб», – сказал Путин.

«У нас хорошие очень перспективы в сфере экономического взаимодействия. И мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать. Всё это нужно как следует подготовить», – добавил президент.

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