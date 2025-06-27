Путин: Американский бизнес стремится вернуться на российский рынок

За последние месяцы взаимоотношения между Россией и США начали «хоть в чём-то выравниваться».

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом, благодаря президенту Трампу, отношения между Россией и США начинают хоть в чём-то выравниваться. Не всё решено в сфере дипломатических отношений, но всё-таки первые шаги сделаны.

Рабочий контакт налажен между основными ведомствами, между Госдепом и МИД, между специальными службами, что тоже очень важно. Потому что такой аспект, как борьба с терроризмом, важен для нас в любой ситуации. И по линии некоторых других служб», – сказал Путин.