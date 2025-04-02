Прозоров – диванным аналитикам: К 2016 году пророссийское подполье на Украине было беспощадно вырезано

Не диванным аналитикам на федеральных ТВ обвинять украинцев в том, что они «сидят в своей Украине, ничего не делают, ни против чего не выступают, ждут, когда их освободит российская армия».

Об этом в интервью российскому публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прозоров сказал, что такие мнения от непонимания.

«Во-первых, сравнивать тех людей и нынешних – это небо и земля. Люди, которые жили в Великую Отечественную войну, это люди совсем другого менталитета, идейного заряда. Сейчас, после развала СССР, нигилизм, вещизм, эпоха потребления. А Русская весна в 2014 году, я видел её, было реально много людей. Будем смотреть правде в глаза: за 2014-2016 гг. на Украине этих людей просто вырезали нафиг», – сказал бывший спецслужбист.

Он рассказал, что был свидетелем сотни случаев, когда при малейшем подозрении в пророссийских взглядах человеку подбрасывали гранату или патроны – «парашют» на случай развала других обвинений, и попросту ломали жизнь.

«Оставляем незаконный оборот оружия, и по ней даём два года с отсрочкой на год или три года условно. А он три года в СИЗО уже отсидел, его выпускают. У человека подорвано здоровье, сломлена жизнь, социальные связи развалены, он нищий, без работы и часто без семьи. И ещё и инвалид. [И, конечно, первое – он помчится в подполье] – конечно. И окружение, видя, как с ним поступили за пост в соцсети или неосторожный разговор по телефону, они 10 раз подумают, нужно ли нам идти в подполье», – вспоминал Прозоров.