Прозоров – диванным аналитикам: К 2016 году пророссийское подполье на Украине было беспощадно вырезано

Максим Столяров.  
02.04.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, СБУ, Украина


Не диванным аналитикам на федеральных ТВ обвинять украинцев в том, что они «сидят в своей Украине, ничего не делают, ни против чего не выступают, ждут, когда их освободит российская армия».

Об этом в интервью российскому публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не диванным аналитикам на федеральных ТВ обвинять украинцев в том, что они «сидят в...

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Прозоров сказал, что такие мнения от непонимания.

«Во-первых, сравнивать тех людей и нынешних – это небо и земля. Люди, которые жили в Великую Отечественную войну, это люди совсем другого менталитета, идейного заряда. Сейчас, после развала СССР, нигилизм, вещизм, эпоха потребления.

А Русская весна в 2014 году, я видел её, было реально много людей. Будем смотреть правде в глаза: за 2014-2016 гг. на Украине этих людей просто вырезали нафиг», – сказал бывший спецслужбист.

Он рассказал, что был свидетелем сотни случаев, когда при малейшем подозрении в пророссийских взглядах человеку подбрасывали гранату или патроны – «парашют» на случай развала других обвинений, и попросту ломали жизнь.

«Оставляем незаконный оборот оружия, и по ней даём два года с отсрочкой на год или три года условно. А он три года в СИЗО уже отсидел, его выпускают. У человека подорвано здоровье, сломлена жизнь, социальные связи развалены, он нищий, без работы и часто без семьи. И ещё и инвалид.

[И, конечно, первое – он помчится в подполье] – конечно. И окружение, видя, как с ним поступили за пост в соцсети или неосторожный разговор по телефону, они 10 раз подумают, нужно ли нам идти в подполье», – вспоминал Прозоров.

«И тем не менее, находились люди, которые шли в подполье, работали. Но мы про вопросы о том, что вот, они сидят ничего не делают… эти диванные аналитики не имеют на них право. Я, наверно, могу задавать, потому что был в такой ситуации, но нашёл способ вырваться. Я знаю, что такие, как я, тоже есть…

Очень быстро как-то украинское общество и силовики перестроились на незаконные, но очень эффективные методы. И они абсолютно незаконно, но эффективно зачистили всё пророссийское подполье на Украине. Всё, после 2016 года можно говорить, что наступила такая эпоха тоталитаризма на Украине, глобального контроля, когда люди, тем более сейчас, просто боятся говорить о каких-то вопросах даже с близкими людьми», – добавил экс-подполковник.

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