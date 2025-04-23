Проверено временем: украинцам не суждено выбрать хорошего лидера – киевский бизнесмен

Вадим Москаленко.  
23.04.2025 16:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Запад, Майдан, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические убийства, Провокации, Произвол, Россия, Украина


Из-за происков британских и американских спецслужб получается так, что украинские политики, приходящие на обещаниях мира и дружбы с Россией, разжигают русофобию и войну.

Об этом в интервью телеведущему Виталию Дикому заявил бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за происков британских и американских спецслужб получается так, что украинские политики, приходящие на обещаниях...

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«В 2019 на выборах победил «хороший парень Зеленский», который шел с программой прекратить войну. И люди, 73% – проголосовали за мир. То есть у нас так получается, люди голосуют за мир, приходит политик на этих идеях, а также на идеях русскоговорящего населения Украины, и делает ровно наоборот.

После собеседования в МИ6, ЦРУ, представителей USAID уже окопалось в правительстве огромное количество. И надо не забывать, что наши олигархи отлично начали пользовать это дело», – сказал Балашов.

«То есть решают свои международные проблемы за счет жизни людей, ввергая Украину в войну.

Все это разжигание на протяжении 11 лет, и до этого же тоже было. Мы же знаем, когда начала ломаться законодательная суть Украины, сама ткань конституции рваться начала с третьего тура Ющенко, когда поднажали и устроили третий тур.

Мы, к сожалению, оказались в руках спецслужб, которые работают гораздо лучше, чем наши или даже российские. И Украину удалось оторвать от Российской империи при помощи культурологического, языкового, религиозного (факторов).

А сейчас вот этого джина как загнать в бутылку? Потому что Зеленский, придя на мирных инициативах, вкусил власти военной, вкусил диктатуры и сейчас не хочет возвращаться. То есть сейчас очень тяжело этого джина войны запихать в бутылку», – жаловался миллионер.

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