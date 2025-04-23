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Из-за происков британских и американских спецслужб получается так, что украинские политики, приходящие на обещаниях мира и дружбы с Россией, разжигают русофобию и войну.

Об этом в интервью телеведущему Виталию Дикому заявил бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2019 на выборах победил «хороший парень Зеленский», который шел с программой прекратить войну. И люди, 73% – проголосовали за мир. То есть у нас так получается, люди голосуют за мир, приходит политик на этих идеях, а также на идеях русскоговорящего населения Украины, и делает ровно наоборот. После собеседования в МИ6, ЦРУ, представителей USAID уже окопалось в правительстве огромное количество. И надо не забывать, что наши олигархи отлично начали пользовать это дело», – сказал Балашов.