«Прощения мне нет» — убийцу нациста Ганула «сломали» в СИЗО

Павел Бадаев.  
05.11.2025 11:49
  (Мск) , Одесса
В Одессе прошло заседание по делу об убийстве нациста Ганула. И прокурор, и адвокат обвиняемого Шалаева, словно сговорившись, тянут одну волынку. Шалаев-де действовал по указке российских спецслужб, только не знал об этом.

Из обвинительной речи:

«Следствие установило, что Шалаев начал общаться в «Вайбере» с мужчиной, представившимся ему сотрудником центрального аппарата СБУ…

Спецслужбы РФ планировали убить Ганула, чтобы запугать людей и дестабилизировать политическую ситуацию в Украине, а также поколебать авторитет украинской власти.

Куратор предложил Шалаеву вознаграждение — устроить его работать в СБУ. Для этого ему нужно было пройти проверку — убить человека. Он согласился».

Уже даже не смешно — «телега» о якобы фээсбэшниках, прикинувшихся эсбэушниками, фигурирует почти во всех нацистских делах о покушениях — начиная с вечно недобитого Стерненко и заканчивая безвестной шелупонью. А еще хочется спросить: а что, это нормально в СБУ давать задания «убивать», что все так сразу и соглашаются?.. Ну, видимо, да.

Из речи адвоката:

«Шалаев был на передовой, терял собратьев, но не уклонялся от службы. Но, к сожалению, война не проходит бесследно. Именно этим воспользовались. Его использовали в качестве исполнителя. Моим подзащитным руководили обманчивые убеждения, которые навязали ему профессиональные манипуляторы».

Собственно, вся защита и строится на том, что на почве войны обвиняемый стал «психологически уязвимым».

Сам Шалаев обратился на суде к родственникам Ганула:

«Если бы я знал, каким человеком был Демьян, я бы оружие, которое мне предоставили, направил на заказчиков. Я понимаю, что прощения мне нет, как и моему преступлению. Извините меня», — заявил он, словно прочел по бумажке. Гестаповское СИЗО делает людей безвольными и сговорчивыми (еще интересно — ему там лекции о «геройствах» дохлятины читают?).

Но гануловы родичи не прониклись:

«Шалаеву я не верю. Единственное, что ему остается делать — говорить о раскаянии. У него было достаточно времени, он начал планировать это преступление еще в декабре 2024-го года, а в феврале 2025-го приехал в Одессу, чтобы его выполнить. Я думаю, что это такой способ уменьшить наказание», — заявила вдова.

Заказчик же отстрела нациста все еще остается не идентифицирован. Повторюсь, видно, «назначать» его будут по принципу флюгера — куда политический ветер подует. А пока еще не придумали.

