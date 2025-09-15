Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Через полгода после отстрела бешеного двуногого нациста Ганула, полиция Одесской области направила обвинительное заключение по его убийству в суд. По информации укро-силовиков, ликвидатор, 46-летний Сергей Шалаев, действовал следующим образом.

За два месяца до убийства он, будучи командиром механизированного взвода одесской 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, «получил заказ на ликвидацию Ганула». Для этого Шалаев взял законный отпуск, в котором незаконно приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты. В Одессе он снял две квартиры и стал следить за нацистом.

На отпуск было отведено две недели, за которые Шалаев не успел выполнить заказ, поэтому в часть он не вернулся, чтобы довести задание до конца, и стал числиться «самовольно оставившим часть».

О заказчике в полиции не сообщили ничего — х files.

Шалаева обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса — «умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное по заказу, из корыстных побуждений», «незаконное ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия» и «неявка вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения».

Ему грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

Несмотря на то, что производство вела специальная группа Главного следственного управления Нацполиции Одесской области, секта Ганула, его многочисленные родственники и подельники по бандитизму-нацизму, все это время требовали передать дело в СБУ. Строили из себя обиженок — мол, покушение на Стерненко СБУ же расследует, а наш хряк чем хуже? Даже лучше, и в таком роде. Также они настаивали на том, что заказчики отстрела — исключительно «кляти рашисты».

Следствие поначалу рассматривало три основные версии случившегося. Их перечислил замглавы Нацполиции Украины Андрей Небытов:

«Одна из версий — заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью активиста. Также не исключаем, что совершено это убийство в связи с личной неприязнью. И, конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией».

На чем пинкертоны остановились, повторюсь, от общественности скрывают — видать, еще не придумали или готовят «резонанс» под текущую политическую ситуацию.

Подельники же хряка позвали «всех одесситов» прийти и почтить его память на могилу и место убийства.

«Демьян был не просто активистом. Он был совестью украинской Одессы. Справедливый, прямой, бескомпромиссный — до последнего вздоха стоял против московского яда, который годами точил наш город. За это московиты его и убили! — Отрезал соучастник Ганула, сносивший вместе с ним памятники, Владислав Балинский. — А тем временем мэр Труханов, годами обнимавший и ласкавший «русский мир», приказывает своим муниципальным псам срывать портреты Демьяна. Тайно, по-крысиному».

Ну а о «масштабности» поминок говорят фото, которые сами нацисты и выложили. И, заметьте, так, чтобы лиц было не видно. Понимают, однако, что Ганулу там скучно, и он их очень сильно ждет.