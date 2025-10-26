Пропагандисты Банковой пустились в пляс: Пояс евроскептиков дрогнул!
Окружающие Украину европейские страны, позиции которых идут вразрез с официальным Брюсселем, сдают позиции.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук утверждал украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Даже Фицо изменился. Или это заслуга Юлии Свириденко, или это просто Фицо не захотел ещё раз получить покушение на собственную жизнь, однако Словакия сейчас очень изменила своё отношение к Украине. Если Украина после того, как Фицо победил, вывела некоторые военные производства с территории Словакии, то сейчас ситуация меняется.
Словакия уже не шантажирует Украину энергоблокадой, Словакия хочет, чтобы украинцы вернулись на словацкий оружейный рынок, и Словакия готова финансировать некоторые совместные проекты, потому что Словакия одумалась», – вещал Харебин.
Он обратил внимание и на другие страны.
«О Бабише нечего говорить, а пока там [в Чехии] есть Петер Павел наш, кстати, генерал НАТО, я не уверен, что Бабиш имеет какие-то там шансы.
И, кстати, мы ждём наших друзей мадьяров. Я говорю именно мадьяров, а не Венгрию, потому что в апреле 2026 года состоятся выборы, и очень большие надежды у лидеров ЕС, ну и у самих венгров, что именно Мадьяр – глава партии «Тиса», победит.
Словакия меняется, по чехам есть вопросы, остались поляки. Но вы понимаете, что за последние пару недель что-то не слышно о Навроцком? Что-то случилось с поляками», – разошёлся укро-деятель.
