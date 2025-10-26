Пропагандисты Банковой пустились в пляс: Пояс евроскептиков дрогнул!

Вадим Москаленко.  
26.10.2025 19:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1281
 
Венгрия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Словакия, Спецоперация, Украина


Окружающие Украину европейские страны, позиции которых идут вразрез с официальным Брюсселем, сдают позиции.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук утверждал украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Окружающие Украину европейские страны, позиции которых идут вразрез с официальным Брюсселем, сдают позиции. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже Фицо изменился. Или это заслуга Юлии Свириденко, или это просто Фицо не захотел ещё раз получить покушение на собственную жизнь, однако Словакия сейчас очень изменила своё отношение к Украине. Если Украина после того, как Фицо победил, вывела некоторые военные производства с территории Словакии, то сейчас ситуация меняется.

Словакия уже не шантажирует Украину энергоблокадой, Словакия хочет, чтобы украинцы вернулись на словацкий оружейный рынок, и Словакия готова финансировать некоторые совместные проекты, потому что Словакия одумалась», – вещал Харебин.

Он обратил внимание и на другие страны.

«О Бабише нечего говорить, а пока там [в Чехии] есть Петер Павел наш, кстати, генерал НАТО, я не уверен, что Бабиш имеет какие-то там шансы.

И, кстати, мы ждём наших друзей мадьяров. Я говорю именно мадьяров, а не Венгрию, потому что в апреле 2026 года состоятся выборы, и очень большие надежды у лидеров ЕС, ну и у самих венгров, что именно Мадьяр – глава партии «Тиса», победит.

Словакия меняется, по чехам есть вопросы, остались поляки. Но вы понимаете, что за последние пару недель что-то не слышно о Навроцком? Что-то случилось с поляками», – разошёлся укро-деятель.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить