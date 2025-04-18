Пропагандист Бутусов: Решение Зеленского по Сумам угрожает нацбезопасности Украины

Вадим Москаленко.  
18.04.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 584
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сумы, Украина


Режим Зеленского «преступно назначает» на ведущие руководящие должности страны «зрадников» и «агентуру Кремля».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим Зеленского «преступно назначает» на ведущие руководящие должности страны «зрадников» и «агентуру Кремля». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал назначение главой Сумской ОВА Олега Григорова вместо Владимира Артюха, которого сняли после ракетного удара по месту награждения украинских военных в Сумах. По словам Бутусова, Григоров был тесно связан с экс-нардепом Рады, а ныне сенатором Совфеда от Астраханской области Андреем Деркачом.

«Деркач – это известный предатель Украины, народный депутат нескольких созывов на Украине, который имел серьёзное влияние на украинскую политику. Ну, а также известный сотрудник полиции Луганской области Сергей Лукашов, ныне комроты ударных дронов ВСУ, заявил о том, что в начале российского вторжения Григоров бросил своих подчинённых, бросил оружие и сбежал с места службы в Луганской области.

Исходя из этого, я написал, что назначение такого человека выглядит сомнительно, и это решение будет одобрительно принято пророссийскими силами на Украине и не имеет ничего общего с интересами национальной безопасности», – возмущался пропагандист.

По его словам, на Сумщине есть множество «патриотов».

«Поэтому, когда говорят, что есть какая-то нехватка кадров, поэтому нам надо назначать коррупционеров, людей Портнова, людей Деркача, сотрудников, связанных с российской агентурой, это прикрытие своих собственных преступных намерений и намерений власти назначать пророссийских деятелей на ведущие должности. Никакой другой логики в этом нет!», – негодовал Бутусов.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить