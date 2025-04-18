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Режим Зеленского «преступно назначает» на ведущие руководящие должности страны «зрадников» и «агентуру Кремля».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал назначение главой Сумской ОВА Олега Григорова вместо Владимира Артюха, которого сняли после ракетного удара по месту награждения украинских военных в Сумах. По словам Бутусова, Григоров был тесно связан с экс-нардепом Рады, а ныне сенатором Совфеда от Астраханской области Андреем Деркачом.

«Деркач – это известный предатель Украины, народный депутат нескольких созывов на Украине, который имел серьёзное влияние на украинскую политику. Ну, а также известный сотрудник полиции Луганской области Сергей Лукашов, ныне комроты ударных дронов ВСУ, заявил о том, что в начале российского вторжения Григоров бросил своих подчинённых, бросил оружие и сбежал с места службы в Луганской области. Исходя из этого, я написал, что назначение такого человека выглядит сомнительно, и это решение будет одобрительно принято пророссийскими силами на Украине и не имеет ничего общего с интересами национальной безопасности», – возмущался пропагандист.

По его словам, на Сумщине есть множество «патриотов».