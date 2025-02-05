Пропагандист «Азова»*: Главное бойцу – не путать нацизм и фашизм

Вадим Москаленко.  
05.02.2025 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна построить что-то новое на фундаменте мировоззрений гитлеровских коллаборационистов УПА и петлюровцев.

Об этом на канале «Армия ТВ» заявил вернувшийся из плена по обмену в сентябре 2022 года офицер признанного террористическим в РФ «Азова», историк и лектор Владислав Дутчак с позывным «Доцент», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна построить что-то новое на фундаменте мировоззрений гитлеровских коллаборационистов УПА и петлюровцев. Об...

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«Я бы не говорил в контексте «Азова» сейчас об идеологии – больше о корпоративной культуре военного подразделения. Эта корпоративная культура имеет элементы определённого мировоззрения, который был присущ УПАшникам, петлюровцам, сечевым стрельцам, но, конечно, произошла трансформация, мы живём в эпоху не Первой мировой войны. Хотя события невероятно похожи.

К сожалению, параллели проводятся и с Директорией УНР, и политическими и военными ещё деятелями, и противник тот же самый. И общество частично дезорганизовано не без участия противника.

Но мы должны сделать выводы и построить что-то новое на крепком фундаменте, который закладывал ещё Михновский, Донцов. Одновременно мы должны понимать, и очень точно об этом высказался наш комбриг «друг Редис»: «мы не поклоняемся пеплу, мы поддерживаем огонь», – трепался «Доцент».

В связи с этим, он указал на важность работы с личным составом.

«Человек, который надевает форму, наш шеврон, он должен быть готов не только страну защитить, это понятно. Но он должен дать и ответы и на неудобные вопросы. Например, чем отличаются национализм, национал-социализм и фашизм? Это нужно по пунктам (у нас там четыре пункта) его разобрать, чтобы боец понял, потому что разный уровень подготовки у людей, и он мог оперировать этими понятиями», – рассказал нацист.

*- организация, признанная террористической в РФ.

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