Прогноз: Харьков и Одесса войдут в состав России. Малороссия – в Союзное государство

Если рассматривать идею включения части Украины в Союзное государство России и Белоруссии, то войти в него могут земли бывшей Гетманщины и Малороссии – это примерно 10 нынешних областей вокруг Киева.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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