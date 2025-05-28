Прогноз: Харьков и Одесса войдут в состав России. Малороссия – в Союзное государство
Если рассматривать идею включения части Украины в Союзное государство России и Белоруссии, то войти в него могут земли бывшей Гетманщины и Малороссии – это примерно 10 нынешних областей вокруг Киева.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что с российской точки зрения могло бы войти на правах условной Беларуси в состав Союзного государства, я думаю, это была бы то, что в XVIII веке называлось Гетьманщиной или то, что называется исторически Малороссия. Малороссия — это примерно 9−10 областей вокруг Киева, которые не включают в себя земли юга. Потому что эти земли являются землями Новороссии, которые в 17 веке вообще были диким полем, это территория имперского освоения.
И если вы откроете физическую карту Украину, вы, в принципе, видите, что там эта граница идет более-менее по лесостепи. В общем, юг, скорее всего, тогда в рамках этого сценария Россия интегрирует напрямую, как территорию. Также скорее всего, Россия будет относить те территории, которые были построены в рамках строительства засечных черт. Ну, условно говоря, Белгород и Харьков основаны русским государством в рамках одного исторического процесса. Это были так называемые засечные черты, при помощи которых Московское государство двигалось в сторону Дикого поля.
И это как раз и есть те самые примерно 100 километров от Брянска до Белгорода. 100 километров вглубь – это и будут примерно те территории, которые были еще одним регионом, так называемая Слободская Украина. А вот то, что остается – это как раз исторически и, если конструировать новый миф Союзного государства, это можно переучредить, назвать Малороссией, и примерно на правах Белоруссии ввести в Союзное государство», – заявил Щелин.
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