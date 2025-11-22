Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейская и западная культура представляет сербов как «геноцидных людей» и не воспринимают как равных партнеров.

Об этом профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Елена Пономарева заявила на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не нужны им сербы в качестве равноправного политического партнера. Даже экономического. Так сознательно уничтожать морально и эмоционально народ в рамках одного государства, так нагло фальсифицировать историю – это супер политтехнологический прием, который используется для неугодных народов. Сербы никогда не станут такими же партнерами, как хорваты для Западной Европы», – сказала Пономарева.

Исходя из этих принципов, Запад осуществляет «современный колониальный контроль» в Боснии и Герцеговине, цель которого уничтожить Республику Сербскую как равноправный энтитет.