«Продолжаем слушать враньё Запада» – Живов объяснил, почему нет надежд на мирный договор

Максим Столяров.  
04.09.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 358
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Война на Украине кончится только тогда, когда ВСУ побегут, а неонацистский режим рухнет.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня нет никаких надежд, что кто-то сможет с кем-то договориться. Если перед вами двадцатиметровая пропасть – её не перепрыгнешь.

По аналитике видно, что потенциал воюющих сторон не растрачен, неонацистский консенсус Зеленского не разбит. Есть ведь люди, которые выполняют приказы.

Когда армия полностью деморализована, она бы не выполняла приказы. Отчасти это происходит, там свыше 150 тысяч уголовных дел по дезертирству. Но костяк всё равно остаётся. Поэтому никаких надежд на переговоры в Аляске не было», – сказал Живов.

«Я не думаю, что у России есть надежда, что Трамп прекратит украинский конфликт. Слава богу, после 22 года Кремль сильно пересмотрел уровень доверия к так называемым западным партнёрам. Которые, как известно со слов нашего президента, постоянно обманывают.

Критическое количество обманов сделало Кремль абсолютно недоверчивым к любым обещаниям, посылам. Помните, они много морковок вывесили: санкции снимем, но не все и не сразу, Крым признаем а может и нет.

В контексте украинского конфликта, всё что нам нужно в администрации Трампа – чтобы они вышли из этой войны. Хотя бы перестали в ней участвовать прямо», – добавил волонтёр.

