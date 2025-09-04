Война на Украине кончится только тогда, когда ВСУ побегут, а неонацистский режим рухнет.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня нет никаких надежд, что кто-то сможет с кем-то договориться. Если перед вами двадцатиметровая пропасть – её не перепрыгнешь.

По аналитике видно, что потенциал воюющих сторон не растрачен, неонацистский консенсус Зеленского не разбит. Есть ведь люди, которые выполняют приказы.

Когда армия полностью деморализована, она бы не выполняла приказы. Отчасти это происходит, там свыше 150 тысяч уголовных дел по дезертирству. Но костяк всё равно остаётся. Поэтому никаких надежд на переговоры в Аляске не было», – сказал Живов.