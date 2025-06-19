Президент Хорватии: «Политика Израиля преступна, мы должны признать Палестину»

Алексей Топоров.  
19.06.2025 12:57
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Израиль, Политика, Хорватия


Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что действия Израиля, направлены ​​на насильственное провоцирование мирового конфликта.

Он добавил, что ему всё равно, как на его слова отреагирует израильское руководство, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что действия Израиля, направлены ​​на насильственное провоцирование мирового конфликта....

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 «Израиль может делать все, что захочет, так было на протяжении десятилетий, это совершенно ясно. Я думаю, что мы не должны иметь ничего общего с таким государством и таким руководством. Это просто преступная политика, которая никуда не ведет и которая, к сожалению, пользуется поддержкой Вашингтона», — заявил Миланович.

При этом он добавил, что не знает, почему такие действия Тель-Авива отвечают интересам США.

«Кто-то хочет спровоцировать мировой конфликт, они делают это жестоко, коррумпированно и с использованием американского оружия….  Ни я, ни кто-то другой из сегодняшних хорватских политиков не несёт ответственности за Холокост, произошедший сто лет назад. Поэтому мы должны говорить без каких-либо комплексов и возможного, непонятного мне, чувства какой-то остаточной давней вины. Преступников следует называть своими именами, и часть руководства нынешнего израильского правительства являются преступниками», – заявил Миланович.

Он отметил, что ему «все равно, что по этому поводу скажут посольство Израиля или их министерство иностранных дел».

Кроме того, президент Хорватии высказался за то, чтобы его страна официально признала Палестину.

Зоран Миланович является представителем лево-центристских сил, чьи высказывания нередко идут вразрез с политикой право-центристского и реваншистского правительства страны, имеющего также большинство в хорватском Саборе.

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