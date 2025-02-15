Президент Чехии: Превратим Украину в антироссийскую витрину со счастливыми хохлами

Для восстановления Украины необходимо разработать что-то вроде «плана Маршалла».

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Чехии Петер Павел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем предоставлять больше боеприпасов, финансовой поддержки, но также дополнительно к военным возможностям, мы должны начинать думать о послевоенном восстановлении. Потому что это должен быть чёткий месседж России: мы не можем без Украины, мы берём Украину к себе, и это должно быть что-то вроде плана Маршалла для Украины.

Это чудесная идея – не просто организовать нашу поддержку для восстановления и предотвратить возможности коррупции, но также это было бы началом подготовки Украины к успешному вступлению в ЕС. Я думаю, такие вещи сработали бы и показали нам, что все цели Путина терпят поражение», – сказал Павел.