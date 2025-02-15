Президент Чехии: Превратим Украину в антироссийскую витрину со счастливыми хохлами

Константин Серпилин.  
15.02.2025 19:40
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина, Чехия


Для восстановления Украины необходимо разработать что-то вроде «плана Маршалла».

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Чехии Петер Павел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Мы можем предоставлять больше боеприпасов, финансовой поддержки, но также дополнительно к военным возможностям, мы должны начинать думать о послевоенном восстановлении. Потому что это должен быть чёткий месседж России: мы не можем без Украины, мы берём Украину к себе, и это должно быть что-то вроде плана Маршалла для Украины.

Это чудесная идея – не просто организовать нашу поддержку для восстановления и предотвратить возможности коррупции, но также это было бы началом подготовки Украины к успешному вступлению в ЕС. Я думаю, такие вещи сработали бы и показали нам, что все цели Путина терпят поражение»,  – сказал Павел.

«И хоть на Украину русские смотрят всегда свысока, называют «хохлами», но мы можем им показать, что эти люди, которых они высмеивали, достигнут значительно лучшей жизни, чем доступна русским. У них будет свобода работать, передвигаться, и это покажет поражение России на Украине», – объяснял чех.

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