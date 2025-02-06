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Пока ещё действующий «премьер-министр» Косово Альбин Курти на предвыборном митинге в Подуево на границе с Сербией заявил, что «при плохих соседях нужны высокий моральный дух и заряженное ружье».

Подобной сербофобской риторикой лидер партии «Самоопределение» пытается завоевать расположение малоинтеллектуальных ксенофобских масс албанского населения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе выступления в Подуево на севере Косово, неподалеку от границы с Сербией Курти назвал соседнюю страну «агрессором» и «геноцидником».

«При плохих соседях нужны высокий моральный дух и заряженное ружье… Мы защитили границу сантиметр за сантиметром, мы удвоили бюджет армии и полиции, мы инвестировали в её обучение», – хвастался перед своим националистическим избирателем Альбин Курти.

Также лидер «Самоопределения» откровенно солгал, сказав, что «там, где у нас есть граница с Сербией, граждане решили, что председателями муниципалитетов должны быть представители партии «Самоопределение». Такой результат Курти объяснил тем, «что люди прекрасно знают, кто защищает Косово, муниципалитет за муниципалитетом, от агрессивной политики государства Сербии».

При этом он «забыл» сказать, что ставленники «Самоопределения» были избраны ничтожным количеством избирателей на севере Косово, где преобладает сербское население – где-то 3 или 4%, в то время как сербская община целенаправленно бойкотировала эти выборы.

«Сербофоб Курти снова угрожает оружием и заявляет, что сербскими муниципалитетами должны управлять албанцы. Воинственная политика этого поджигателя направлена ​​на то, чтобы поджечь все Балканы. Вот почему неудивительно, что официальные лица США пришли к выводу, что Курти дестабилизирует обстановку в регионе. Конфликты и ненависть — это пир Курти, о котором он долго мечтал», – прокомментировал риторику косовского «премьера» директор Управления по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

При этом следует отметить, что занимаясь окончательным решением «сербского вопроса» ксенофоб и популист Альбин Курти совершенно провалил экономическое и социальное направления.

Показателем этого может послужить хотя бы тот факт, что посольство Германии в Косово было вынуждено приостановить выдачу рабочих виз до 2026 года из-за большого наплыва желающих – всего за первые тринадцать дней нового года было подано порядка восьми тысяч заявок.