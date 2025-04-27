Прекращение помощи США аукнется ВСУ только через год – либеральный эксперт

Прекращение американской поддержки ВСУ существенно ухудшит качество ведения боевых действий, однако только через год это приведёт к серьёзным катастрофическим последствиям.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если будут в самом жёстком варианте реализованы эти угрозы, во-первых, те самые F-16, которые так ждали на Украине, и наконец, появились, они, на самом деле, без обслуживания, запчастей, без многих вещей, которые находятся в руках США и Пентагона, летать скоро не смогут. И западные эксперты указывают, что может быть период, когда эти самолёты будут прикованы к земле уже – от четырёх до девяти месяцев. Ничего не произойдёт. Украинская армия совершенно спокойно это переживёт. Были эти F-16, не было их – всё дальше будет развиваться, как есть. Сам Зеленский неоднократно говорил, что ВСУ очень сильно зависят от американской развединформации. Данные американского радара, самолёты радиолокационного обзора, тот самый «радар НАТО», который стоит в Норвегии, самый мощный, – это вся система предупреждений целиком строится на американских данных. Если строятся какие-то планы наступательных и оборонительных действий, ты должен точно знать, какая конфигурация войск противника напротив тебя. И это тоже американские данные. То есть качество военного планирования украинского без подробных американских спутниковых карт и т.д. – ухудшится», – рассказал Ширяев.