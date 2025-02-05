«Править должны мы!» – на Украине нацисты хотят зачистить две трети чиновников
Править на Украине должны «прошедшие войну» патриоты-бандеровцы, ради которых необходимо избавиться от двух третей чиновников.
Об этом в эфире канала «Pro ua» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После войны чиновниками могу быть только те, кто прошёл фронт. То есть, не все ко прошёл фронт, должны идти во власть, но кто имеет навыки и возможности – обязательно!
Потому что большое количество чиновников живут так, будто войны у нас нет. А это такая проверка на государственность», – рассуждал Гайдай.
В свою очередь, экс-боевик ВСУ, украинский военкор Олег Петренко пожаловался, что занимаемые должности определяются эффективностью человека, поэтому сначала нужно зачистить власть от конкурентов.
«Если наши правоохранительные и антикоррупционные органы хоть на минутку захотят не заниматься спортивной рыбалкой, когда поймали, сфотографировали, обилетили и отпустили.
Если они проредят эту массу коррупционеров, то для тех, кто прошёл фронт, просто освободится примерно две трети чиновничьих мест», – добавил националист.
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