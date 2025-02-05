«Править должны мы!» – на Украине нацисты хотят зачистить две трети чиновников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Править на Украине должны «прошедшие войну» патриоты-бандеровцы, ради которых необходимо избавиться от двух третей чиновников.

Об этом в эфире канала «Pro ua» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«После войны чиновниками могу быть только те, кто прошёл фронт. То есть, не все ко прошёл фронт, должны идти во власть, но кто имеет навыки и возможности – обязательно! Потому что большое количество чиновников живут так, будто войны у нас нет. А это такая проверка на государственность», – рассуждал Гайдай.

В свою очередь, экс-боевик ВСУ, украинский военкор Олег Петренко пожаловался, что занимаемые должности определяются эффективностью человека, поэтому сначала нужно зачистить власть от конкурентов.