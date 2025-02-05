«Править должны мы!» – на Украине нацисты хотят зачистить две трети чиновников

Вадим Москаленко.  
05.02.2025 17:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 92
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Править на Украине должны «прошедшие войну» патриоты-бандеровцы, ради которых необходимо избавиться от двух третей чиновников.

Об этом в эфире канала «Pro ua» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Править на Украине должны «прошедшие войну» патриоты-бандеровцы, ради которых необходимо избавиться от двух третей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«После войны чиновниками могу быть только те, кто прошёл фронт. То есть, не все ко прошёл фронт, должны идти во власть, но кто имеет навыки и возможности – обязательно!

Потому что большое количество чиновников живут так, будто войны у нас нет. А это такая проверка на государственность», – рассуждал Гайдай.

В свою очередь, экс-боевик ВСУ, украинский военкор Олег Петренко пожаловался, что занимаемые должности определяются эффективностью человека, поэтому сначала нужно зачистить власть от конкурентов.

«Если наши правоохранительные и антикоррупционные органы хоть на минутку захотят не заниматься спортивной рыбалкой, когда поймали, сфотографировали, обилетили и отпустили.

Если они проредят эту массу коррупционеров, то для тех, кто прошёл фронт, просто освободится примерно две трети чиновничьих мест», – добавил националист.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить