«Потому что они тупые националисты»: правящий режим в Молдове решил расправиться с лидером Гагаузии

Вечером 25 марта в аэропорту Кишинёва у стойки регистрации была задержана, а впоследствии арестована на 72 часа башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул, занимающая чёткую пророссийскую позицию. Она является участницей блока «Победа», который возглавляет политический беженец Илан Шор. Этот блок фактически запрещён в Молдове, его участники, депутаты парламента Александр Нестеровский и Ирина Лозован были осуждены на 12 и 6 лет лишения свободы якобы за попытки подкупа. При этом оба исчезли и объявлены в розыск. По одним данным, они находятся на территории российского посольства в Молдове, по другим – на территории Приднестровья, которое власти Молдовы не контролируют.

Реакция на арест главы Гагаузии была предсказуемо бурной. На следующий день было назначено заседание Народного собрания Гагаузии. Первоначально два депутата, Александр Тарнавский и Михаил Железогло, намеревались осуществить отставку Исполкома Гагаузии. Среди обвинений – сотрудничество властей Гагаузии с Россией, «ведущей агрессивную войну против Украины и находящейся под международными санкциями».

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Однако заседание Народного собрания Гагаузии 26 марта продемонстрировало сплочение народных избранников перед лицом ареста башкана Гагаузии. Народное собрание единогласно выступило в поддержку башкана Гагаузии Евгении Гуцул и потребовало ее немедленного освобождения. Местные депутаты призвали к независимому международному расследованию действий прокуроров и офицеров антикоррупции (с участием ОБСЕ, Совета Европы, представителей правоохранительных антикоррупционных органов России и Турции). Депутаты также призвали отправить в отставку прокуроров и сотрудников антикоррупции, замешанных в фабрикации дел против политических оппонентов. НСГ потребовало прекращения дискриминации Гагаузии и соблюдения её автономных прав.

«Если власти Республики Молдова продолжают курс на уничтожение автономии Гагаузии и преследование её лидеров, Народное собрание оставляет за собой право инициировать внеочередной съезд депутатов всех уровней для рассмотрения вопроса о защите прав гагаузского народа и принятия необходимых решений и возможностей, обратиться за защитой нарушенных прав автономии к нашим историческим партнёрам в Турции, России, а также к международным институтам (ОБСЕ, Совет Европы), поддержать массовые акции протеста на всей территории Гагаузии за её перемены», – говорится в заявлении НСГ.

В это же время у стен Исполкома Гагаузии, где проходило заседание Народного собрания, состоялся массовый митинг, в котором приняли участие сотни людей. Участники держали в руках плакаты «Руки прочь от Гагаузии!», «Гагаузия не боится!», «Гагаузия против произвола!», «Евгения, мы с тобой!».

Арест Евгении Гуцул является актом настоящего политического терроризма, заявил лидер блока «Победа» Илан Шор.

«Действующий правящий режим хочет устроить в Молдове не выборы в парламент, а назначение угодных и удобных депутатов из удобных партий. Сегодня я благодарен всем тем, кто откликнулся и осудил данное беззаконное действие. Я призываю абсолютно всех: политические силы, гражданских активистов, просто граждан Республики Молдова, тех, кто хочет построить процветающую страну и освободить Молдову от фашистского ига — объединиться, поддержать Евгению Гуцул, отстоять её освобождение! Сегодня вопрос не в Евгении Гуцул, сегодня вопрос в свободе слова, в свободе права выбора, в демократии, которую сегодня у нас украл европейский режим под руководством Майи Санду», – написал Шор.

«Мы наблюдаем ситуацию, у которой нет аналогов за все 30 лет существования нашей автономии. Центральная власть настолько усиливает давление на Гагаузию, что дошла до крайних мер. Евгении Гуцул предъявляют надуманные обвинения, что подтверждает стремление режима запугать здоровые политические силы, в том числе и в Гагаузии. Мы, гагаузский народ, не поддерживаем антинародные действия и инициативы нынешней власти – партии PAS и президента Майи Санду», – заявил депутат парламента Молдовы, представитель блока «Победа» Александр Суходольский в ходе стихийной акции в кишинёвском аэропорту вечером 25 марта.

В поддержку Евгении Гуцул высказались и представители других оппозиционных сил. Партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном выразила «решительный протест против незаконного ареста башкана Гагаузии».

«Этот вопиющий акт политического преследования со стороны диктаторского режима Майи Санду является очередным свидетельством агонии и страха властей перед предстоящими парламентскими выборами», – говорится в заявлении ПСРМ.

Другой бывший президент Молдовы, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин призвал «всех, кто называет себя оппонентами действующего режима, выступить за безоговорочное и немедленное освобождение Евгении Гуцул».

«Задержание законно избранного башкана Гагаузии Евгении Гуцул еще одна вероломная провокация правящего режима. Цель – призванная запугать оппонентов власти и попытаться взорвать страну изнутри накануне выборов», — заявил Воронин.

В поддержку главы автономии высказалась и партия «Сердце Молдовы», возглавляемая бывшим башканом Гагаузии Ириной Влах.

«Мы требуем от властей прекратить преследование оппозиции, поскольку эти действия наносят серьёзный удар по демократии и всё больше приближают Республику Молдова к абсолютной диктатуре режима Майи Санду. Также мы обращаемся к международным организациям и дипломатическому корпусу, аккредитованному в Республике Молдова, с призывом обратить внимание на действия власти, направленные на подрыв демократии и преследование политических оппонентов, осудить их и принять соответствующие меры в рамках своих полномочий», – говорится в заявлении партии «Сердце Молдовы».

Задержание главы мятежного региона Молдовы прокомментировал и президент самоопределившейся Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

«Мы внимательно наблюдаем за, уже так называемой автономией гагаузской, потому что от автономии уже ничего не осталось – в плане полномочий, как автономии в составе Республики Молдова. И делаем свои выводы», — заявил он в ходе встречи с представителями ОБСЕ.

Арест главы Гагаузии – акт политического запугивания со стороны прозападного руководства Кишинёва в адрес всех оппонентов режима. Её следует рассматривать в едином контексте с репрессиями в отношении кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску и других независимых лидеров, противостоящих евроатлантическому монстру. Вполне вероятно, что это был акт отчаяния правящего режима после исчезновения Алпександра Нестеровского и Ирины Лозован.