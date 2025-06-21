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Журнал The Economist поднимает актуальную нынче для западных СМИ тему готовности Европы к большой войне. По мнению журнала, мирный проект, лежащий в основании ЕС, оказался слишком удачным – настолько, что сегодняшние европейцы не хотят за него воевать с кем бы то ни было.

«Европа стремится показать, что готова к войне. Но есть ли кому воевать? Несмотря на рекордный рост военных расходов, континент сталкивается с более глубокой и тревожной проблемой: подавляющее большинство его граждан просто не хочет сражаться — даже если враг окажется у ворот», – сетует автор публикации.

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Если предположить, что европейские правительства не откажутся от своих обязательств по увеличению оборонных бюджетов после того, как будет достигнут какой-то мир на Украине или Дональд Трамп покинет Белый дом, расходы на их вооруженные силы примерно удвоятся в течение десятилетия, указывает издание. Непропорциональный скачок от целевого показателя расходов в 2% от ВВП до 3,5% будет направлен на закупку оборудования.

Тем не менее, одними лишь деньгами проблемы не исчерпываются. Ведь армии – это еще и люди.

«Красивые у вас в Европе танки, но есть у вас кто-нибудь, кто их водит?» Таковы насмешки, которые генералам континента, возможно, придется терпеть после объявления о резком увеличении расходов на оборону, ожидаемом на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня», – пишет далее журнал.

Привлечение молодежи к карьере, которая включает в себя риск получить пулю, никогда не было легким, отмечает журнал. В некоторых странах уже возможно немного силового ворчания (известного на военном жаргоне как «призыв на военную службу»).

«Даже затаскивание непокорных подростков в военную форму не решит проблему, которая таится глубоко в психике континента. Европейцы гордятся своим миролюбивым поведением. Если там начнется война, будет ли там кто-нибудь, чтобы воевать?», – задается риторическим вопросом автор.

Европейцы гордятся своим миролюбием, добавляет издание. И не зря: последние 70 лет были посвящены созданию континента, на котором Германия больше никогда не будет воевать с Францией. Европейский союз родился как мирный проект, соединяя экономики стран, чтобы война стала сначала невозможной, а затем и немыслимой.

Лозунг «Встречи, а не войны!» звучит особенно убедительно в устах брюссельских бюрократов. Но при этом Европа, похоже, забыла, что за её пределами живут те, кто вовсе не подписывался под этими соглашениями и в мирных идеях ЕС участия не принимал.

Военные вопросы долгое время оставались на заднем плане. Лишь в прошлом году ЕС впервые назначил комиссара по вопросам обороны. Причем его главная задача – координация производства боеприпасов, а не управление армиями.

Опросы, касающиеся готовности европейцев взять в руки оружие, вызывают тревогу у военных. Согласно исследованию Gallup в 45 странах, проведённому в прошлом году, четыре из пяти государств с наименьшей готовностью к борьбе — европейские. В Испании, Германии и особенно в Италии (где только 14% опрошенных готовы защищать страну) патриотического пыла почти не осталось.

Даже в Польше, соседствующей с Украиной и Калининградом, воевать готовы менее половины граждан.

Отдельный опрос, проведённый ещё до начала войны на Украине, показал, что 23% литовских мужчин в случае войны скорее эмигрируют, чем возьмутся за оружие.

«Реакция большинства европейцев — это не клятва защищать родину, а коллективное пожимание плечами. Отказ от героизма и культ самореализаци. Социологи называют современную Европу постгероическим обществом, где личная самореализация ценится выше, чем навязанный сверху долг перед страной. Патриотизм сменился индивидуализмом. Политическая поляризация тоже сыграла свою роль: правые и левые популисты значительно усилили свои позиции, а их избиратели — как показывают данные — гораздо менее склонны поддерживать военные действия», – резюмирует издание.

Одна из многих причин такого положения дел – континент стареет, а пожилые люди редко хотят брать в руки оружие. К тому же, в странах с авторитарным прошлым, таких как Испания и Португалия, особенно сильна антивоенная культура.

«Ошибки США в Афганистане и Ираке, где европейцы играли роль второстепенных союзников, только укрепили убеждение: мирный путь — лучший путь», – добавляет автор журнала.

И всё же, несмотря на миролюбие, в Европе не дефицит военных, делает оговорку The Economist. Хотя численность армий со времён Холодной войны существенно сократилась, континент по-прежнему располагает большими силами — больше, чем у США, если считать в пропорции к населению.

Некоторые страны, как Польша, уже обсуждают возвращение призыва. В Дании и Греции он и не прекращался. Прекращение обязательной службы когда-то считалось либеральной победой. Сегодня возвращение призыва позиционируется как способ напомнить гражданам: оборона страны — дело каждого.

Однако ментальный сдвиг требует времени. Опросы Еврокомиссии показывают: если спросить, какие проблемы волнуют европейцев лично, Россия исчезает из этого списка. Европейцы больше беспокоятся о ценах, налогах, пенсиях и климате.

Как пишет The Economist, «Европа выглядит уставшей от войны, которую так и не вела». В марте вице-президент США Джей Ди Ванс (представитель администрации президента Дональда Трампа) с иронией заявил, что «какая-нибудь случайная европейская страна, не воевавшая 30–40 лет», вряд ли может серьёзно отпугнуть Россию, даже если отправит войска на Украину.