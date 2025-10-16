Поставка Томагавков на Украину технически невозможна – Кедми
Несмотря на бравурные заявления некоторых политиков, США не смогут в ближайший год поставить на Украину Томагавки.
Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, что кто-то из США, даже в форме и погонах, спорол глупость, ещё ничего не значит. Пока ответ Штатов – никаких Томагавков на Украине не будет.
Причём те, которые говорили о Томагавках, они вообще не понимают, о чём они говорят. Это ракета, которая запускается с морских платформ.
Очень небольшое количество было произведено Томагавков, которые можно запускать с наземной платформы. Но это очень сложно и громоздко.
Количество таких ракет в США незначительное, и они ещё точно не знают, как это использовать. Поэтому реально нет технической возможности поставить Украине. Флота для этого у них нет», – сказал Кедми.
«Сухопутных платформ у американцев нет для самих себя, они ещё не встали на вооружение в США. Да, можно это сделать, но это сложно. Так что, если бы даже такой вопрос шёл, то он бы шёл через год-три.
Потому что это не просто ракета, Её надо наводить, подогнать её под систему разведки, целеуказания. А это сложно, этого ещё нет. И людей надо этому научить», – добавил ветеран израильских спецслужб.
