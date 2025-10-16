Поставка Томагавков на Украину технически невозможна – Кедми

Максим Столяров.  
16.10.2025 23:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4546
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина


Несмотря на бравурные заявления некоторых политиков, США не смогут в ближайший год поставить на Украину Томагавки.

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на бравурные заявления некоторых политиков, США не смогут в ближайший год поставить на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что кто-то из США, даже в форме и погонах, спорол глупость, ещё ничего не значит. Пока ответ Штатов – никаких Томагавков на Украине не будет.

Причём те, которые говорили о Томагавках, они вообще не понимают, о чём они говорят. Это ракета, которая запускается с морских платформ.

Очень небольшое количество было произведено Томагавков, которые можно запускать с наземной платформы. Но это очень сложно и громоздко.

Количество таких ракет в США незначительное, и они ещё точно не знают, как это использовать. Поэтому реально нет технической возможности поставить Украине. Флота для этого у них нет», – сказал Кедми.

«Сухопутных платформ у американцев нет для самих себя, они ещё не встали на вооружение в США. Да, можно это сделать, но это сложно. Так что, если бы даже такой вопрос шёл, то он бы шёл через год-три.

Потому что это не просто ракета, Её надо наводить, подогнать её под систему разведки, целеуказания. А это сложно, этого ещё нет. И людей надо этому научить», – добавил ветеран израильских спецслужб.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить