Посол Израиля: Азербайджану оружие продаем открыто. С Украиной работаем без лишней огласки
Израиль очень заинтересовался украинским опытом борьбы с дронами.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий спросил, почему Израиль отказывается от военного сотрудничества с Киевом, на что Бродский ответил, что о таком вслух не говорят.
«Единственное, что можно сказать, у нас много общих интересов, например, то, что касается противодействия дронам. Украина уже больше трёх лет сталкивается с этой проблемой, вначале это были иранские дроны, сейчас это в основном дроны российского производства. Мы столкнулись с той же проблемой относительно недавно, и нас, конечно, очень интересуют те решения, которые есть в Украине, а у нас также есть немало технологий и разработок, которые могут быть интересны Украине», – сказал дипломат.
Однако ведущий посетовал на то, что даже после начала горячей фазы боевых действий Израиль спокойно сотрудничает с Азербайджаном и продаёт Баку, в том числе, противоракетные комплексы.
«Что касается Азербайджана, у нас многолетнее сотрудничество, очень плодотворное и взаимовыгодное. Мы гордимся нашими особенными отношениями с Азербайджаном.
На сегодня говорить о сотрудничестве в военной области Украины очень сложно. Потому что в Израиле идёт очень серьёзная война с 7 октября, мы защищаемся, в том числе, от ракетных обстрелах, нас обстреливают с четырёх сторон. Отказ от любой системы ПВО – это значит ослабление наших возможностей», – отмахнулся Бродский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: