После войны на Украине будет много киллеров-дроноводов, – Царев
Одной из проблем послевоенной Украины будет не только бесконтрольное распространение оружия, но и обученные и готовые убивать операторы FPV-дронов.
Об этом в эфире Sputnik заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В этих условиях, да очень непростых, Украина будет просто бурлящий котел. На Украине фактически легализовано ношение огнестрельного оружия, вплоть до пулемета. Если ты нашел на улице автомат Калашникова, тебе не надо его носить, тебе надо уведомить полицию о том, что до окончания военных действий ты его сохраняешь на всякий случай для возможного отражения российской агрессии. Это полная легализация огнестрельного оружия. Там этого оружия: и гранатометы, и гранаты, и крупнокалиберные пулеметы.
И это все ладно, но мы столкнемся еще с тем, с чем службы безопасности мира еще не сталкивались. Это гигантское количество FPV-дронов с операторами, обученными. Как можно провести митинг, встречу с избирателями? Залетел дрон, и все, тебя нет. И ты никаким образом, ты не обыщешь людей, ты ничего не сделаешь, ты на машине едешь, подъезжаешь к какому-то месту. Все это с этой точки зрения очень сложно», – заявил Царев.
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