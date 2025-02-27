После войны на Украине будет много киллеров-дроноводов, – Царев 

Одной из проблем послевоенной Украины будет не только бесконтрольное распространение оружия, но и обученные и готовые убивать операторы FPV-дронов.

Об этом в эфире Sputnik заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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