После дня полного запрета УПЦ ее враги готовят массовые жестокие нападения на православных

С 23 июня – срока, который был определен Зе-режимом как последний для деятельности Украинской Православной Церкви, – сатанинская хунта нацелилась на проведение масштабных провокаций.

Некоторые из них должны быть устроены 25 июня, в день тезоименитства предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Возможны эксцессы против него в Киеве. А также новая попытка захвата многострадального Свято-Духовского собора в Черновцах, чтобы испортить владыке день Ангела. Совсем недавно владыку не пустили в собор в Хмельницком молодчики из С-14. Те пригнали ассенизационные машины и угрожали поливать верующих и священство нечистотами.

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Что же касается черновицкого храма, на него расстриги из ПЦУ, крышуемые властью, посягают давно. Самый вопиющий факт произошел 17 июня с.г. Шайка бандюков, часть из которых прикинулась инвалидами (на фото), ворвалась на его территорию, зверски избила батюшек и прихожан, повыбивала ногами двери и украла 60 тыс. грн из церковной лавки. Клирик Роман Фороста попал в больницу с переломами ребер, тяжелыми травмами головы и подозрением на повреждение внутренних органов. Был жестоко избит и клирик Виталий Гончарюк. У него сломан нос и сотрясение мозга.

Однако он нашел в себе силы записать видео с с обращением к пахану ПЦУ Варфоломею:

«Эта кровь льется еще с тех пор, как ПЦУ получила томос. Льется кровь по Буковине, льется по всей Украине. И кровь на ваших руках – из-за томоса, который якобы вы давали по любви, чтобы решить ситуацию, но он привел к еще большей агрессии, еще большей крови»…

Громил было много, но защитников собралось еще больше. И агрессоры вынуждены были ретироваться под защитой полиции. После чего раскольники назвали паству УПЦ «зомби» и призвали к ее уничтожению.

Вот что об этом рассказал на канале «Спас» известный защитник Православия, публицист Ян Таксюр, который провел более полугода в застенках СБУ, до того как его спасла Россия, внеся в обменные списки:

«Больше тысячи человек пришли защитить храм, и люди, которые атаковали храм, испугались. Их окружили, и они не могли выйти. Они сначала ворвались в храм, потом их окружили, и они не могли выйти. Кончилось тем, что вызвали полицию, и полиция их вызволяла, сделала коридор, и они вышли из храма… Когда мы сорганизуемся, когда мы договоримся, мы – можем. И вот в этом особенность этого события».

«Действительно, когда мы сорганизуемся, мы можем! – горячо поддерживает Яна наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег. – Жаль только, что клич к такому единству против нечисти не был брошен нашим архиерейством в самом начале гонений. Мы, миллионы верующих, просто смели бы эту жидобандеровскую кодлу!».

Однако кодла, пока она не сметена, успокаиваться не собирается. И теперь опять замышляет учинить какую-то пакость в том же соборе, чувствуя полную безнаказанность после «дня икс».

Кстати, в этот же день глава СБУ Малюк озвучил количество священников УПЦ, которым его ведомство вручило пидозры:

«СБУ инициировала 174 уголовных производства в отношении священнослужителей УПЦ. Из них 122 клирика уже получили уведомления о подозрении, а в отношении 31 вынесены обвинительные приговоры».

То бишь, как видим, церковнослужителям сделано «последнее китайское предупреждение». Мол, повальные аресты не за горами.

Параллельно происходят и другие наезды. 24 июня гестаповцы из СБУ заявились с обысками и «оперативными мероприятиями» на территорию Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря в Ровенской области. Это уже не первый случай. А в ноябре 2022-го они припирались с проверкой паспортов и телефонов к монахиням, якобы в поисках «следов поддержки российской агрессии».

Продолжаются задержания батюшек людоловами из ТЦК. Свежий пример – захват протоиерея Георгия Приймака из Тернопольской епархии…