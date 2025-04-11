Посланец Трампа Уиткофф снова прилетел в Россию на встречу с Путиным – западные СМИ

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Американский портал Axios пишет, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в сегодня вылетел в Россию на встречу с Владимиром Путиным.

Axios пишет об этом со ссылкой на собственные источники и данные сервиса по отслеживанию полетов Flight Radar. Официально данные о визите Уиткоффа пока не подтверждены ни Белым Домом ни Кремлем.

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Flight Radar сообщает, что бизнес-джет Gulfstream G650ER с бортовым номером N103WG, на котором ранее Уиткофф летал в Россию, сегодня утром совершил полет из Флориды и приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Ранее Уиткофф уже использовал для полетов в Россию Gulfstream G650ER, в том числе когда был освобожден арестованный в РФ бывший сотрудник посольства США Марк Фогель.

В публикации Axios также сказано, что Трамп недоволен отсутствием прогресса на переговорах о перемирии в Украине и недавно говорил, что его «взбесила» позиция Москвы.

«Если к концу этого месяца не будет соглашения о перемирии, Трамп может ввести дополнительные санкции против России или при помощи президентского указа, или же обратившись к Конгрессу с просьбой принять новые санкционные законы», — пишет Axios со ссылкой на анонимного информированного конфидента.

Axios напоминает, что Уиткофф будет встречаться с Путиным уже третий раз со времени вступления Трампа в должность президента.

Впервые он отправился в российскую столицу 11 февраля— и забрал в США бывшего сотрудника посольства США и учителя Марка Фогеля, освобожденного российскими властями. Затем он побывал в Москве в середине марта, незадолго до телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Тогда еще в западной прессе писали, будто Уиткофф чуть ли не пять часов ждал встречи с Путиным, пока тот общался с Лукашенко, однако и в Кремле и у Трампа факт длительного ожидания опровергали.

В числе прочего Уиткофф известен высказываниями, которые многие на Западе считают пророссийскими. В частности, в интервью Такеру Карлсону он де-факто признал референдумы, прошедшие в Крыму и на новых территориях РФ.

Что до сегодняшней поездки Уиткоффа, то, если верить календарю ТАСС, Путин сегодня намерен отправиться «в региональную поездку».

Интересно, что слив о визите спецпосланника Трампа в РФ совпал по времени с обнародованием Госдепом США призыва к России освободить воевавшего на стороне Украины американца Стивена Хаббарда.

Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США работают над освобождением 72-летнего американца Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество.

Брюс дважды упомянула Хаббарда в ходе брифинга накануне, комментируя вчерашнее освобождение Ксении Карелиной (Хаваны) в рамках обмена заключенными в Абу-Даби.

«Мы не забыли обо всех тех, кого Россия продолжает несправедливо держать в заключении, включая американца Стивена Хаббарда. Президент Трамп и госсекретарь Рубио продолжат работать над освобождением всех несправедливо задержанных американцев», — заявил она.

Уроженец Мичигана Стивен Хаббард был осужден в России осенью 2024 года. Суд приговорил его к шести годам и 10 месяцам колонии по статье о наемничестве. По версии следствия, в феврале 2022 года Хаббард, который с 2014 года жил в Украине, вступил в ряды территориальной обороны города Изюма в Харьковской области. В апреле того же года он попал в российский плен.